Ciclista morre atropelado por carreta em avenida de Montes Claros

Avenida precisou ficar fechada para atuação da perícia da Polícia Civil e retirada do corpo de ciclista (foto: CBMMG)

Um homem, de 48 anos, morreu atropelado na tarde dessa terça-feira (12/9) na Avenida Sidney Chaves, no centro de Montes Claros, no Norte de Minas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem andava de bicicleta quando foi atingido por uma carreta carregada de cimento. A vítima ficou presa debaixo do cavalo mecânico do veículo.

A morte foi confirmada pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A avenida foi fechada pelo departamento de trânsito de Montes Claros e pela Polícia Militar até que a perícia finalizasse o trabalho.

Depois da perícia técnica, os bombeiros retiraram o corpo do local, que ficou aos cuidados dos agentes da Funerária Santa Clara.