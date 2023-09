Motociclista é arremessado contra poste e morre em acidente na MG-030

432

Veículo estaria no canteiro central momentos antes do acidente (foto: Divulgação/Polícia Militar Rodoviária) Um homem, de 27 anos, morreu em um acidente na manhã desta terça-feira (12/9) na MG-030, próximo ao bairro Residencial Sul, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo a Polícia Militar, a vítima atingiu a frente de uma Fiat Strada e foi arremessada contra um poste.





O condutor do veículo, de 70 anos, contou várias versões aos militares que atenderam a ocorrência. O homem disse que estava na via principal da rodovia e tentou fazer uma conversão para acessar o retorno. De acordo com a versão, o motoqueiro estava em alta velocidade e não conseguiu parar, atingindo a frente do carro.



Testemunhas desmentiram a versão do motorista. No boletim de ocorrência consta que o homem estava com o veículo no canteiro central da rodovia, onde acontece uma obra. Ao sair do local, que é perpendicular à estrada, ele teria acessado a rodovia de maneira imprudente, acertando a moto. O motorista estava uniformizado, indicando que ele trabalhava no local.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito. A perícia da Polícia Civil esteve no local, e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) pelo rabecão.





A reportagem questionou a Polícia Civil se o motorista foi ouvido em uma delegacia e aguarda retorno.