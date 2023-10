Juiz de Fora registra 2° incêndio em bem histórico em menos de duas semanas

432

Bombeiros combateram princípio de incêndio no Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora (foto: Sala de Imprensa/CBMMG) Na manhã desta quarta-feira (11/10), quem passava pelo Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, se assustou com uma fumaça preta saindo do Cine-Theatro Central, um dos cartões postais da cidade.

Em nota, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que administra o bem histórico, informou que “um superaquecimento de baterias causou um princípio de incêndio no sistema de nobreak do Cine-Theatro Central”.

A UFJF informou também que “o fogo ficou limitado ao rack de baterias, onde duas delas entraram em combustão. O nobreak não foi atingido, bem como nenhum dos outros equipamentos elétricos da Sala Técnica”.

Mercado Municipal foi atingido por incêndio

O pequeno incêndio no Cine-Theatro Central é o segundo que ocorre em um patrimônio histórico de Juiz de Fora em menos de duas semanas.

No final de setembro, o Mercado Municipal, também localizado no Centro da cidade, pegou fogo. “O incêndio, que supostamente teria sido desencadeado por curto circuito elétrico proveniente de um ventilador, atingiu três boxes de produtos variados. As chamas consumiram parte dos produtos, equipamentos e comprometeu a parte elétrica dos estabelecimentos”, informou o Corpo de Bombeiros, em nota, à época.

Incêndio que atingiu o Mercado Municipal de Juiz de Fora, no final de setembro (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Os bombeiros também informaram que o Mercado Municipal não dispõe do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que atesta que o imóvel tem equipamentos para combate ao incêndio e rotas seguras de fuga em caso de incêndio de grandes proporções.

A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou que o espaço estava sem o AVCB e informou que o Mercado está passando por obras, com previsão de término em 2024, para melhorar a estrutura e modernizar as instalações elétricas.

“As equipes da prefeitura seguem acompanhando o incidente, que reforça a necessidade de modernização do local. A PJF informa também que toda a infraestrutura do espaço está sendo reformada”, informou a prefeitura, em nota.