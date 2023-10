BH: vela acesa causa incêndio em apartamento no Bairro Santo Antônio

432

Em decorrência do calor, uma mesa de vidro se quebrou (foto: CBMMG / Divulgação) Um princípio de incêndio assustou moradores da Rua Congonhas, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (2/10). As chamas teriam começado na cozinha, e o grande volume de fumaça deixou quem passava pelo local preocupado.





Leia também: Advogados apuram se vigilante baleado por PM estava algemado ao levar tiro Além disso, houve danos nos utensílios da cozinha e na pintura dos quartos, sala e área de serviço. O fogo não chegou a provocar danos estruturais no imóvel.

No momento da ocorrência, não havia ninguém no apartamento. A proprietária do imóvel compareceu ao local depois que o incêndio foi controlado.