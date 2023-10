Inscrição para reconhecimento de paternidade em MG termina nesta sexta (6)

Os interessados em participar do mutirão de reconhecimento de maternidade e paternidade, promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), poderão realizar a inscrição até a próxima sexta-feira (6/10). O serviço, no entanto, será oferecido em 20 de outubro.

Para além dos exames de DNA, os cadastrados poderão solicitar o reconhecimento jurídico da maternidade ou paternidade com base no afeto, sem que exista vínculo biológico entre as pessoas – o que produz os mesmos efeitos em relação ao parentesco biológico, tanto para os pais, quanto para os filhos.