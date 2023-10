Crianças em tratamento contra câncer têm pinturas expostas na Santa Casa BH

432

As crianças em tratamento contra o câncer, na Santa Casa BH, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, tiveram suas pinturas em telas expostas em um evento no corredor do hospital, e contou com a presença de profissionais da saúde, artistas e familiares.





O tema da exposição era "Nossa família" (foto: Santa Casa BH/Reprodução)

Os quadros foram produzidos por 17 crianças, entre os dias 25 e 27 de setembro, tendo, no primeiro dia, orientações da pintora, Sueli Cardoso. As telas e materiais foram doados pelo pintor profissional Marcos Lima.O tema da exposição era “nossa família”, por causa da presença e o apoio dos pais, tios, primos e avós, fundamentais no processo de recuperação dos pacientes, como afirma a psicopedagoga da Pediatria da Santa Casa BH, Liliane Nunes.“As telas retratam momentos de carinho e união, além de ser uma forma de homenagear as várias configurações de família”, diz.

A psicopedagoga conta que a ação é importante por ser uma poderosa ferramenta terapêutica, que auxilia no processo de cura e bem-estar dos pequenos. “Além disso, a iniciativa busca valorizar a expressão artística das crianças, proporcionando um momento de diversão e distração durante a internação”, termina.

Confira fotos das pinturas

Paciente pintando o quadro (foto: Santa Casa BH/Reprodução)

A exposição aconteceu no corredor da Santa Casa BH (foto: Santa Casa BH/Reprodução)

Paciente pintou o quadro em cima do tema "nossa família" (foto: Santa Casa BH/Reprodução)