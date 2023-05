Vídeo: criança, fã da PM, vence o câncer e recebe visita de policiais em MG

432

Polícia Militar visitou a criança no último sábado (27/5) em Governador Valadares (foto: PMMG/Divulgação) De acordo com informações repassadas pela mãe aos militares, a criança foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro deste ano. Segundo ela, o menino reagiu bem ao tratamento, e o câncer foi eliminado.

Na tarde de sábado, a família comemorou em carreata pelo bairro Santa Rita acompanhada da PM. Em breve vídeo encaminhado à corporação, a criança voltou a agradecer aos policiais. “Estou passando aqui para desejar uma feliz semana para todos. Estou bem”, disse Manoelzinho.

Uma criança de 11 anos, que venceu uma batalha contra o câncer, contou com participação de Polícia Militar em uma carreata organizada pela família para comemorar a cura do menino em Governador Valadares, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, no último sábado (27/5).