Quatro pessoas da mesma família são suspeitas de matar mulher na Grande BH

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 41 anos que, supostamente, teria agido por vingança (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Quatro pessoas da mesma família são suspeitas de matar uma mulher de 38 anos em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse sábado (27/5). A Polícia Militar prendeu uma mulher de 41 anos que, supostamente, teria agido por vingança. O crime aconteceu no bairro Maria Helena.



Ao ser questionada pela polícia no momento em que foi encontrada, ela confessou o crime e justificou dizendo que a vítima havia matado seu irmão há cerca de 10 anos.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher alegou ter ficado com raiva ao ver a vítima "caminhando tranquilamente" e iniciou as agressões. Segundo ela, após a morte do irmão, essa foi a primeira vez que as duas se encontraram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) após liberação da Polícia Civil.

Já a mulher foi levada à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves, onde a prisão foi confirmada pelo crime de homicídio. Ela deu entrada em uma unidade prisional em Vespasiano, na Grande BH, ficando à disposição da Justiça.