Advogados apuram se vigilante baleado por PM estava algemado ao levar tiro

Médicos tiveram de colocar placa de titânio na cabeça de Bruno Adão Gomes da Silva, depois do vigilante ter sido baleado por um PM, em Belo Horizonte (foto: Redes sociais/Reprodução)

Os advogados de defesa de Bruno Adão Gomes da Silva, de 35 anos, vigilante que foi baleado por um policial militar nesse sábado (30/9), levantaram a hipótese de que a vítima tenha levado os tiros enquanto estava algemada. A afirmação foi feita logo após a audiência de custódia do PM, que converteu a prisão do suspeito em preventiva, na tarde desta segunda (2/10).O crime ocorreu nesse sábado (30/9), dentro de um posto policial da Guarda Municipal, na orla da Pampulha. "Bruno relata que chegou a ser algemado dentro na base. Estamos apurando o que de fato aconteceu. Se o Bruno foi baleado algemado, há essa possibilidade", afirmou a Bruna Marques Vitebro, advogada de defesa, em conversa com a imprensa.Durante a audiência de custódia do suspeito – Aldir Gonçalves Ramos, de 41 anos, militar lotado na Rotam –, familiares e amigos da vítima fizeram protesto na porta do Fórum Lafayette, na Região Centro-Sul de BH, e pediram justiça por Bruno.O vigilante foi levado para o Hospital João XXIII, onde passou por cirurgia que durou 10 horas e meia . Ele perdeu um dos olhos e há possibilidade de sequelas graves. Familiares afirmaram, em conversa com a imprensa, que ele estaria sendo ameaçado por policiais no hospital, e teme ficar sozinho.