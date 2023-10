Travesti é morta a tiros por trio no bairro Carlos Prates, em BH

432

Corpo foi encaminhado ao IML de BH pelo rabecão (foto: Leandro Couri/E.M./D.A. Press) Uma travesti, de 30 anos, foi morta a tiros na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte.





Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada na rua Padre Eustáquio, próximo ao Elevado Castelo Branco, já sem vida. O local é conhecido por ser um ponto de prostituição.

LEIA MAIS 07:46 - 18/10/2023 Policial é desarmado por suspeito, baleado e morto em briga

07:30 - 18/10/2023 BH: possibilidade de chuva à tarde nesta quarta Militares conversaram com testemunhas que disseram que quatro homens em um Fiat Palio se aproximaram da vítima e de outra travesti. Três desceram do veículo e abordaram a dupla, que estava andando pela rua.





Houve uma discussão e eles pediram para que a outra travesti saísse do local. Eles correram atrás da vítima, que foi atingida com um tiro no peito. Ela morreu ainda no local. Os autores voltaram para o veículo e fugiram.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares suspeitam que o grupo more no buraco do Peru e que o crime tenha sido motivado pelo tráfico de drogas na região.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão. Até o momento ninguém foi preso