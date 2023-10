BH: possibilidade de chuva à tarde nesta quarta

432

Calorão e chuva marcam esta quarta em BH (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)

A previsão é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, a partir da tarde em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (18/10).

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 18°C e a máxima estimada é de 33°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 30% à tarde.

Em Minas, o rápido avanço de uma frente fria pelo litoral da região Sudeste, favorece a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia no Sul e Zona da Mata mineira.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre o fim da tarde e noite, áreas de instabilidade podem provocar chuvas isoladas na região Oeste, Metropolitana de Belo Horizonte e Rio Doce, após uma tarde com temperaturas elevadas. Nas demais regiões mineiras, prevalece o tempo quente e seco.