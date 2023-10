Por que há previsão de chuva mas não chove? Meteorologista explica motivo

432

Previsão de chuva para BH, mas vai chover? (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

A segunda-feira (16/10) em Belo Horizonte é de 30°C de máxima, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva a partir da tarde, de acordo com a Defesa Civil.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), áreas de instabilidade se desenvolvem a partir da tarde no Sul e Oeste mineiro, provocando as típicas pancadas de chuva de primavera nesta segunda.

No Centro-Leste mineiro a previsão é de sol entre nuvens, devido ao transporte de umidade do oceano para o interior do continente. Norte e Noroeste de Minas o tempo continua quente e seco.

Por que há previsão de chuva mas não chove?

Como nesta segunda-feira, os últimos dias também foram de previsões com pancadas de chuva para BH e algumas regiões do estado, mas na maioria dos locais sequer caiu uma gota d’água, contrariando as previsões. A meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, explica o motivo dessas previsões que não se concretizam na realidade.

“Tem o aquecimento, umidade, condição para o desenvolvimento de nuvens, provocando as típicas pancadas de primavera, mas elas não estão ocorrendo. A condição atmosférica é toda favorável, as nuvens aparecem, mas não desenvolvem o suficiente para provocar a chuva. É uma situação ingrata, não só para nós, meteorologistas, e também para a imprensa que divulga a nossa informação”, afirma.

A meteorologista conta que, quando há condição favorável para chuva, é preciso divulgar a informação, porque, caso aconteça a chuva, a população estará avisada. “Pedimos paciência para população, essa fase de transição é complicada mesmo, mas quando nós falamos que vai ter a pancada de chuva é porque as condições atmosféricas são favoráveis para isso”, termina.