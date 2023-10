Semana vai ser quente em BH com temperatura acima dos 30ºC; veja a previsão

432

Em grande parte do estado há possibilidade de chuva, com intensidade moderada, típicas da Primavera (foto: Leandro Couri / EM /D.A Press) O calor não vai dar trégua para os mineiros tão cedo. A semana que começa vai ser de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva e temperaturas podendo chegar a 40ºC, em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, os termômetros vão continuar acima dos 30ºC. Neste domingo (15/10), a capital registrou 27,2ºC ao longo do dia.

Em grande parte do estado há possibilidade de chuva, com intensidade moderada, típicas da Primavera. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cidades das regiões Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba estão em alerta de pancadas de chuva, de até 50 mm/dia, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo









Em dias que o fenômeno acontece, a recomendação é que as pessoas aumentem o consumo de líquidos, principalmente água, evitem desgastes físicos nas horas mais secas e quentes e evite exposição desnecessária ao sol.





Confira a previsão do tempo para Belo Horizonte e região metropolitana nos próximos dias:

Segunda-feira (16/10): Céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isolada. Temperatura máxima de 32ºC e mínima de 17ºC.





Terça-feira (17/10): Céu parcialmente nublado a claro. Temperatura máxima de 32ºC e mínima de 17ºC.





Quarta-feira (18/10): Céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 34ºC e mínima de 18ºC.





Quinta-feira (19/10): Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 30ºC e mínima de 18ºC.





Confira a previsão do tempo para Minas Gerais nos próximos dias:





Segunda-feira (16/10): Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no Noroeste e Norte. Temperatura máxima de 40ºC e mínima de 14ºC.





Terça-feira (17/10): Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Metropolitana. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima de 40ºC e mínima de 15ºC.





Quarta-feira (18/10): Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Rio Doce, Metropolitana, Central Mineira e Oeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima de 40ºC e mínima de 15ºC.





Quinta-feira (19/10): Céu nublado com chuva isolada na Zona da Mata. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Temperatura máxima de 41ºC e mínima de 13ºC.