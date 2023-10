Minas tem mais de 80 cidades em alerta para granizo; veja lista

432

Cidades mineiras estão em alerta para possibilidade de chuva de granizo até segunda-feira (16/10)

Previsão do tempo em BH

Confira a lista das cidades que estão sob alerta:

Abadia dos Dourados

Água Comprida

Alpinópolis

Araguari

Araporã

Araxá

Bambuí

Bom Jesus da Penha

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Florido

Campos Altos

Canápolis

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Carneirinho

Cascalho Rico

Cássia

Centralina

Claraval

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conquista

Coromandel

Córrego Danta

Cruzeiro da Fortaleza

Delfinópolis

Delta

Douradoquara

Estrela do Sul

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Grupiara

Gurinhatã

Ibiá

Ibiraci

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itamogi

Itapagipe

Itaú de Minas

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Limeira do Oeste

Medeiros

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Nova Ponte

Passos

Patrocínio

Pedrinópolis

Perdizes

Pirajuba

Piumhi

Planura

Prata

Pratápolis

Depois da chegada de uma frente fria em Minas Gerais, 84 cidades estão em alerta para chuvas, com possibilidade de queda de granizo. O aviso, emitido Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste domingo (15/10) é válido até às 10h de amanhã (16/10).O volume das precipitações pode chegar até 30 mm/h ou 50 mm/dia. A chuva ainda pode vir acompanhada de ventos fortes, entre 40 e 60 km/h. As regiões do estado que podem ser atingidas são Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Noroeste e Campo das Vertentes.Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.O domingo amanheceu nublado e com previsão de chuvas em BH. Não há alerta para risco de queda de granizo na capital. Temperatura mínima nesta manhã chegou a 18ºC, mas a previsão é de que o frio não se estenda até segunda-feira (16/10). A máxima hoje não deve passar dos 30ºC.Durante a semana, a previsão é de manhãs mais amenas e tardes quentes . Na segunda-feira (16/10), a previsão é de sol com algumas nuvens e máxima de 31ºC. A capital também terá sol na terça-feira (17/10), com mínima prevista de 18ºC e máxima de 32ºC.Não deve chover na capital até quinta-feira (19/10), quando haverá uma mudança brusca no clima e as temperaturas voltam a cair. Na sexta, o tempo fica instável, com previsão máxima de 27°C e mínima de 15°C.