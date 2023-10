Minas envia bombeiros especializados para o Rio Grande do Sul

432

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais envia militares especializados para missão humanitária no Rio Grande do Sul (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Desaparecidos no RS

Uma equipe formada por quatro bombeiros de Minas Gerais, especializados em resgate, embarcou, na madrugada deste domingo (15/10), para o Rio Grande do Sul, com o objetivo de apoiar as buscas de desaparecidos após chuvas no Vale do Taquari. A previsão é que os trabalhos sigam até o fim do mês.O grupo, formado também por três cães de salvamento, ficará em solo gaúcho até a próxima segunda-feira (23/10). Após essa data, uma segunda equipe, com a mesma quantidade de militares e cães, assumirá a continuidade dos trabalhos até o dia 30.Além dos cães, as equipes levarão equipamentos exclusivos para auxiliar nas buscas. Os militares mineiros irão atuar de forma integrada aos bombeiros do Rio Grande do Sul e à equipe de salvamento local para otimizar o esforço de localização das vítimas desaparecidas.Desde setembro, o Rio Grande do Sul está em alerta para chuvas fortes e cheias com acúmulo de até 200 milímetros. Os temporais já deixaram 49 mortos em dezenas de cidades gaúchas.Pelo menos cinco pessoas continuam desaparecidas no estado e, como a área de busca é muito grande, o trabalho vai exigir rodízio entre as equipes de busca com cães.