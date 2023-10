Neta bota fogo em apartamento e tranca os avós, que pulam do prédio

432

Um casal teve de se jogar do quarto andar de um prédio em chamas depois de uma criança, de 11 anos, ter tido um surto e colocado fogo no apartamento.



O caso aconteceu na tarde desse sábado (14/10), em um condomínio no Bairro Ipanema II, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

As vítimas, uma senhora de 53 anos e um idoso, de 70, estavam dormindo quando as chamas começaram. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o casal em desespero saindo pela janela do quarto.

Em seguida, moradores buscam colchões no prédio e empilham embaixo da janela para que os dois pulem. A mulher é primeira a saltar e, logo em seguida, o homem também se joga.





Avó foi a primeira a se pendurar na janela, enquanto esperava pelo salvamento (foto: Reprodução / Redes Sociais )

Por causa da queda, a mulher se queixou de dores nas pernas e no tórax, e precisou ser atendida pelo Serviço de Urgência e Emergência (Samu). Ela também inalou muita fumaça e foi encaminhada para o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD). O homem não sofreu ferimentos e recusou atendimento.

Momento em que o avô pula do quarto andar, antes de cair sobre colchões (foto: Reprodução / Redes Sociais)

O fogo foi contido logo após a chegada do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil também compareceu ao local para avaliar possíveis danos à edificação.

A criança foi entregue à mãe, que relatou que a filha sofre com oscilações de humor. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.