Um incêndio atingiu uma loja de motos no Bairro Salgado Filho, Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (14/12).

Lojas próximas correm risco de serem atingidas pelas chamas (foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Moradores vizinhos à concessionária registraram o momento do incêndio e se espantaram com a fumaça, que estava alta e cobrindo boa parte do bairro.

Chamas foram vistas por moradores do bairro Salgado Filho (foto: Reprodução)





Matéria em atualização

Quatro equipes dos bombeiros foram acionadas e trabalham no combate às chamas.