Polícia apreende fuzil russo e drogas durante operação em Minas

Arma seria uma réplica de um fuzil russo (foto: PMMG/Divulgação) Uma réplica de um fuzil russo foi apreendido pela Polícia Militar durante uma operação no bairro Carapina, em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, na noite dessa sexta-feira (13). Ninguém foi preso durante as diligências.





De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima levou os militares a um local conhecido como Buracão. O alvo seria um dos líderes do tráfico de drogas da região, que estaria escondendo drogas dentro do esgoto.





No local, os policiais encontrara uma tampa de esgoto que aparentava ter sido removida. Eles acessaram a galeria e encontraram cerca de 6 quilos de maconha, uma balança e o fuzil. Munições e materiais para embalar entorpecentes também estavam no local.





O suspeito procurado não foi encontrado. Junto do material apreendido, também foi encontrada uma etiqueta dos correios com o nome do traficante.

Uma extensa busca foi feita na região, inclusive com o apoio do helicóptero Pégasus, para encontrar o suspeito. Ele tem 24 anos e possui diversas passagens por tráfico de drogas e homicídio. O rapaz é conhecido por ser um dos líderes do grupo criminosos Primeiro Comando Buracão.