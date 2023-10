Empresário é preso e confessa ordem para demolir casas

432

Quatro casas foram inteiramente destruídas a mando de empresário (foto: Redes sociais)

A Polícia Militar de Curvelo encontrou as máquinas usadas na demolição de quatro casas pertencentes à família de Valdevir Gomes, de 71 anos, na cidade de Angueretá, na última quarta-feira (11/10).

A apreensão das máquinas possibilitou a identificação e prisão do empresário e fazendeiro que, ao chegar à delegacia, confessou ter sido ele quem deu a ordem a seus empregados para a destruição das casas. O homem disse também que acreditava que as terras onde estavam as casas lhe pertenciam.

Aos poucos, um quebra cabeça vai sendo montado. Segundo as investigações, o homem passou a sondar o terreno há cerca de um mês, tendo chegado a fazer uma proposta para comprá-lo. A família de Valdevir, porém, não tinha interesse na venda e nem em deixar o local.

Até mesmo o prefeito de Curvelo, Luiz Paulo Glória Guimarães, foi envolvido na história. Isso porque o empresário o procurou, há cerca de um mês, falando que queria investir em Angueretá. Com isso poderia, segundo ele, promover o desenvolvimento da localidade e ajudar a sua população.

O empresário teria, também, procurado policiais, mas o objetivo não foi ainda revelado.