Domingo tem céu nublado e previsão de chuva em BH

Domingo amanheceu nublado e frio em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Novas ondas de calor em BH?

Após dias de muito calor, uma massa de ar frio derrubou a temperatura em Belo Horizonte e o domingo (15/10) amanheceu com o céu nublado. Nas primeiras horas da manhã, os termômetros marcavam 18°C. A máxima não deve passar dos 30°C, conforme a Climatempo.Nesta tarde, além do frio leve, também podem ser registradas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa mínima do ar gira em torno de 45%, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.A semana será de manhãs mais frias e a temperatura aumenta gradualmente até a chegada de tardes mais quentes. "Essa frente fria já começa a enfraquecer. Segunda e terça vêm com temperaturas elevadas", explica o meteorologista Ruibran dos Reis, da Climatempo.Na segunda-feira (16/10), a previsão é de sol com algumas nuvens e máxima de 31ºC. A capital também terá sol na terça-feira (17/10), com mínima prevista de 18ºC e máxima de 32ºC. Não há previsão de chuva para os dois dias, segundo informações da Climatempo.Os termômetros podem atingir os 34°C na quarta-feira (18/10). Mas, a possibilidade de uma nova frente fria chegar ao litoral nesse mesmo dia derruba bruscamente a temperatura a partir de quinta-feira (19/10).O tempo fica instável, com previsão de chuva à tarde e à noite, máxima de 27°C e mínima de 15°C, na sexta-feira (20/10).A chegada dessas frentes frias promete impedir a ocorrência de novas ondas de calor extremo. Isso não quer dizer, no entanto, que não há possibilidade de calor. Historicamente, outubro é marcado por picos de calor e costuma registrar temperaturas acima da média.Com isso, a preocupação se direciona para as chuvas. O Sul de Minas, Zona da Mata e Triângulo Mineiro registraram fortes temporais na tarde e noite da última quinta-feira (12/10).