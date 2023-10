Eclipse Solar 'Anular': veja como foi o fenômeno pelo Brasil

432

Cláudio, de 67 anos, é morador do bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e foi observar o eclipse solar da rua (foto: Carol Ferraris/EM/D.A. Press) O eclipse solar “anular” – quando a Lua se sobrepõe ao Sol e cria um “anel de fogo” – pôde ser observado de várias regiões do Brasil e do mundo neste sábado (14/10). A última vez que esse evento foi visto do território brasileiro foi em 3 de novembro de 1994, há quase 29 anos, e apenas as pessoas da Região Sul conseguiram ver a totalidade do eclipse.





Neste ano, a totalidade só foi vista das regiões Norte e Nordeste do país. Nas demais áreas, como em Belo Horizonte e São Paulo, foi possível vê-lo de forma parcial, dependendo da distância do ponto em que a sombra da Lua cobriu totalmente a passagem.









É importante lembrar que especialistas recomendaram não olhar diretamente para o eclipse, já que o sol pode causar danos à retina, como queimaduras, destruição de células e até cegueira. Por isso, o ideal é usar equipamentos adequados – como lentes ou filtros de soldador – ou que o fenômeno fosse assistido pela internet em canais como o do Observatório Nacional.

Ver galeria . 8 Fotos O eclipse solar 'anular', quando a Lua se sobrepõe ao Sol e cria um 'anel de fogo', pôde ser observado de várias regiões do Brasil e do mundo neste sábado (14/10). Essas fotos foram feitas nos Estados Unidos, Panamá, Porto Rico, Costa Rica e Nicarágua. (foto: PATRICK T. FALLON / AFP LUIS ACOSTA / AFP RICARDO ARDUENGO / AFP EZEQUIEL BECERRA / AFP PACO BRONX / AFP OSWALDO RIVAS / AFP )





Ainda assim, quem quis ver com os próprios olhos e não tinha os equipamentos recomendados – como lentes ou filtros de soldador –, deu seu jeito. Cláudio, de 67 anos, e Aline, de 26, são vizinhos do mesmo prédio no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e foram até a esquina para observar o fenômeno.

Aline, de 26 anos, fez uma câmara escura com uma caixa de sapato e papel alumínio para não olhar diretamente para o sol (foto: Carol Ferraris/EM/D.A. Press)

Cláudio levou o resultado de uma radiografia para poder olhar diretamente para o sol, enquanto Aline fez uma espécie de câmara escura, construída a partir de uma caixa de sapato e papel alumínio. Os dois nunca tinham visto nenhum tipo de eclipse solar e contam que adoraram a experiência.





Nas redes sociais, internautas compartilham fotos e vídeos dos seus respectivos pontos de vista.

Também teve quem usou a oportunidade do eclipse solar para dar risada. Vários memes foram compartilhados falando sobre o tempo nublado; a vontade de olhar para o sol – justamente por conta das recomendações de não se fazer isso –; ou sobre a “vingança do frete grátis”, já que a visualização total do fenômeno só pôde ser visto das regiões Norte e Nordeste, onde geralmente empresas de comércio on-line não bancam o frete grátis.

A minha retina quando eu estiver olhando pro eclipse

Quem perder a chance de observar o fenômeno no sábado, terá outra oportunidade no dia 2 de outubro de 2024, quando haverá outro eclipse anular – visível parcialmente apenas para quem estiver nas regiões Sul e Sudeste do país. Depois deste, somente em 6 de fevereiro de 2027, quando paulistas e cariocas terão a visão de cerca de 90% do fenômeno.