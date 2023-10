Adolescentes atacados em escola seguem internados em estado grave na UTI

432

O autor das facadas afirmou que sua intenção era matar os alunos de sua antiga sala, mas percebeu que eles estudavam de manhã (foto: Reprodução) Os dois adolescentes vítimas do ataque na Escola Profissional Dom Bosco, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, na última terça-feira (10/10), seguem internados em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa da cidade.





Segundo o boletim médico divulgado pela unidade de saúde neste sábado, L.C.Z., de 14 anos, está se alimentando por via oral e já respira sem a ajuda de aparelhos. Apesar da melhora clínica, o quadro segue sendo grave e não tem previsão de alta.





Ainda de acordo com o hospital, a partir deste momento a melhora dos pacientes deve acontecer de forma lenta e gradual e, por isso, não serão emitidos novos boletins médicos diários.

Relembre o caso





O ataque aconteceu no fim da tarde de terça-feira (10). Um adolescente aguardou o fim do horário de aula do turno da tarde para cometer o ato infracional. Ele entrou na unidade armado com uma faca e atacou as vítimas.





O suspeito foi contido por populares que passavam pelo local. Em conversa com os militares , ele disse que queria vingança por já ter estudado na escola e ter sofrido bullying dos colegas. O adolescente chegou a ser transferido da unidade em 2021.





Em pronunciamento oficial, o tenente-coronel Afrânio Tadeu Garcia, do 29º Batalhão da PMMG, afirmou que o episódio foi um caso “isolado” e “planejado” pelo adolescente apreendido. Quatro estudantes foram esfaqueados. Um deles, de 15 anos, morreu.