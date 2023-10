Frente fria promete furar ondas e domar o calor

432

Vistas das praças Tiradentes e Sete ontem, quando o dia foi parcialmente nublado na capital mineira e os termômetros bateram em 34,4°C (foto: Fotos: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Na contramão do alerta de que outubro teria novas ondas de calor extremo e ainda mais intensas, uma frente fria chega ao Brasil trazendo alívio e promessa de relativo refresco para as próximas semanas. Historicamente marcado por picos de calor, outubro costuma registrar temperaturas acima da média, o que não significa, necessariamente, a ocorrência de ondas de calor, segundo informações apuradas pelo Estado de Minas com a empresa Climatempo. Hoje (14/10), o dia será mais fresco, com céu nublado e termômetros entre 19°C e 27°C. Ainda assim, a previsão segue de altas temperaturas, de até 32°C (na terça), e clima abafado na capital mineira, pelo menos até quarta-feira (18/10). Ontem, os termômetros bateram em 34,4°C na cidade.





LEIA MAIS 21:47 - 13/10/2023 Cadastro para blocos de rua do carnaval de BH começa nesta segunda (16/10)

17:35 - 13/10/2023 BH terá voo direto para o Chile a partir deste mês

11:58 - 13/10/2023 Mais de 500 cidades em MG estão sob alerta de tempestade e rajadas de vento O termo “onda ou bolha de calor” é utilizado pela Organização Meteorológica Mundial para definir uma sequência de dias, ou até semanas, em que as temperaturas de uma região enfrentam um aumento de, no mínimo, 5°C acima da média normal para a época. Em setembro, Belo Horizonte vivenciou cinco dias consecutivos de recordes de calor. A maior temperatura (38,6°C) foi registrada em 25 de setembro, na Estação Pampulha. O fenômeno fez também com que a temperatura média mensal ficasse 2,4°C acima da climatologia, que é de 27,9°C para o mês de transição entre o inverno e a primavera. “A partir de agora, a possibilidade de ondas de calor começa a enfraquecer, porque as frentes frias chegam, tem disponibilidade de umidade e as chuvas acabam aumentando”, explica o meteorologista Ruibran dos Reis, da Climatempo.





A onda de calor perdeu intensidade, mas outubro é um mês naturalmente quente no Brasil e nem precisa de bolha para a temperatura chegar aos 40°C. Na terça-feira (10/10), por exemplo, o município de São Romão, no Norte de Minas, superou a marca dos 40°C. Na quinta, em Belo Horizonte, os termômetros bateram 34,7°C, segundo a Defesa Civil. “Estamos ainda com calor abafado em todo o estado. Tivemos, sim, vários dias com temperaturas acima dos 30°C, batendo até os 40°C em algumas regiões, mas com duração menor, e as temperaturas não chegaram a subir tanto quanto na segunda quinzena de setembro. Outubro vai ser quente, mas não como em anos anteriores”, aponta.



(foto: Fotos: Jair Amaral/EM/D.A Press)



A expectativa é que o calorão dê uma trégua entre hoje (14/10) e amanhã (15/10) com o avanço de uma frente fria sobre o Sudeste. O clima deve ficar mais ameno neste fim de semana, com nuvens carregadas sobre Minas Gerais. A temperatura mínima prevista para hoje é de 19°C e a máxima, 27°C. Amanhã, os termômetros oscilam entre 18°C e 29°C. O céu permanece nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. Mas o refresco ainda vai durar pouco e o calor retorna já na segunda-feira (16/10), com sol forte e previsão de temperatura máxima em torno dos 31°C. “Essa frente fria já começa a enfraquecer hoje. Segunda e terça já vêm com temperaturas elevadas. Mas, na quarta, tem a possibilidade de uma nova frente fria chegar ao litoral, então, podemos ter pancadão de chuva novamente”, adianta o meteorologista.





O deslocamento dos sistemas de baixa pressão – as frentes frias – deve impedir a ocorrência de ondas de calor nas próximas semanas. “A onda de calor atua mais antes da chegada da primeira frente fria. Depois que chegou, a onda já tende a enfraquecer. A previsão era de que a primeira quinzena de outubro fosse de calor acima da média, mas, como houve um atraso dessas frentes frias, é como se o calor tivesse adiantado para setembro. Não vamos ter muitos dias de calor daqui pra frente. Mas, como é típico do mês, os dias quentes terão sensação térmica ainda maior, como vimos, por exemplo, na última quarta-feira (11/10)”, explica Ruibran.





Com a chegada da frente fria, a preocupação se direciona para as chuvas. O Sul de Minas, Zona da Mata e Triângulo Mineiro registraram fortes temporais na tarde e noite de quinta-feira. Casas destelhadas, alagamentos, queda de árvores, bloqueio de rodovias e moradores sem energia elétrica foram registrados em mais de 15 cidades mineiras. Já fica o alerta para o próximo mês, já que, se a previsão se concretizar, novembro promete chuvas chuvoso acima da média histórica.

A FORÇA DO EL NIÑO

A chance de termos novas ondas de calor, no entanto, não é totalmente descartada pela Climatempo, devido à presença do El Niño, um fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico e que influencia diretamente o clima. A mudança na circulação de ventos em vários níveis da atmosfera, causada pelo fenômeno, altera o caminho normal das frentes frias sobre a América do Sul. Menos nuvens e menos chuva resultam em mais horas com sol forte e mais calor. Com a atuação forte do fenômeno neste ano, especialistas não descartam a possibilidade de novas situações de bloqueio atmosférico, impedindo a formação de nuvens de chuva, como tivemos em setembro, gerando, consequentemente, novas ondas de calor.





O fenômeno, segundo Ruibran, persiste durante todo o verão e só deve perder força a partir do ano que vem. “Depende muito de quando vão chegar essas frentes frias. Se elas atrasam, isso acaba influenciando o impacto do El Nino sobre o clima. Agora as temperaturas ficam mais amenas, mas mesmo em novembro podemos ter ondas de calor.

DE OLHO NOS TERMÔMETROS

Confira a previsão do tempo em BH neste fim de semana e na segunda-feira

Hoje (14/10)

Mínima de 19°C

Máxima 27°C

Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme

Amanhã (15/10)

Mínima 18°C

Máxima 29°C

Muitas nuvens o dia todo, com abertura de sol

Segunda-feira (16/10)

Mínima 18°C

Máxima 31°C

Sol com muitas nuvens. Não há previsão de chuva





Fonte: Climatempo