PM encontra corpo carbonizado dentro de carro no interior de Minas

Carro estava em um campo de futebol (foto: PMMG/Divulgação) O corpo de um homem, que não foi identificado, foi encontrado carbonizado pela Polícia Militar dentro de um veículo no início da manhã deste domingo (15) em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce.





De acordo com o Boletim de Ocorrência, o corpo estava no banco traseiro do veículo. Devido ao fato de estar totalmente carbonizado, ele não pode ser identificado.





O carro seria um Fiat Uno Cinza, que havia sido roubado no dia 1º deste mês, no bairro São Cristóvão.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão. O caso é investigado.