Ladrões roubam motocicleta para ir a strip-tease e acabam presos

Motocicleta foi recupera e será devolvida à prefeitura (foto: PMMG)

O desejo de assistir a um show de strip-tease fez com que dois homens roubassem uma motocicleta, no pátio da prefeitura de Aimorés, na Zona da Mata, e acabassem presos, depois de baterem numa viatura da Polícia Militar.

A descoberta foi feita por policiais que faziam o patrulhamento na área central de Santa Rita do Itueto. Eles chegaram à Avenida Antônio Bercan, quando avistaram uma motocicleta Yamaha Crosser.

Tão logo viu a viatura, o piloto acelerou e iniciou e tentou fugir. Os policiais foram atrás. Na fuga, a moto quase bateu no carro da polícia. Os dois homens seguiram no sentido do distrito de Conceição do Capim.

Na fuga, os ocupantes da motocicleta jogaram fora dois latões de cerveja. Os policiais fizeram contato com a central da PM em Aimorés e passaram os dados da moto. Foi quando tomaram conhecimento de que ela tinha sido roubada. Era veículo oficial da Prefeitura de Aimorés.

Os policiais conseguiram cercar e abordar os dois homens e perceberam, de imediato, que estavam com sintomas de embriaguez. Confessaram o roubo da motocicleta e que o motivo inusitado: assistir a um show de strip-tease, na cidade de Baixo Guandu, no Espírito Santo.

Ao consultarem as fichas dos dois homens, os policiais descobriram que era a segunda vez que roubavam a mesma motocicleta, que já tinha sido apreendida, em julho, com o piloto.

Ambos não tinham carteira para pilotar a moto. Eles foram autuados por três crimes: furto de veículo, embriaguez na condução de veículo automotor e dirigir sem CNH.