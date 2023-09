Ladrões tentam assaltar policial e acabam presos

432

Ladrões cercaram o policial na principal avenida do Bairro Floresta Encantada em Esmeraldas (foto: Redes sociais)

Dois homens, B. V. S. P. e A. L. S. S. O., ambos de 20 anos, foram presos em Esmeraldas, depois de tentar assaltar um sargento da Polícia Militar, Maurício Ederson de Oliveira, na madrugada deste domingo (10/9).

O policial retornava para casa, e ao passar pela rodovia MG-432, quase na entrada da Comunidade da Volta, passou a ser perseguido por uma motocicleta onde haviam dois homens.

Ao se aproximarem da entrada do Bairro Floresta Encantada, começaram a gritar para o sargento Maurício, mandando que ele parasse o carro. O policial tentou escapar e entrou na Avenida Weverton da Silva.

Os criminosos emparelharam com o carro. O policial ficou nervoso e contou que deixou o carro morrer. Nesse instante, ele desceu e os dois homens investiram contra ele.



Foi quando o sargento pegou sua arma e efetuou um disparo para o alto. O barulho do tiro chamou a atenção do 2º tenente Júnior Rodrigues de Souza, que mora próximo. Ele pegou a arma e correu na direção do disparo.

Ao chegar no local, viu os três homens brigando. Ele se identificou e mandou que todos deitassem no chão. O sargento, nesse momento, identificou-se também e, juntos, efetuaram as prisões dos dois homens.

Ao levantarem as fichas dos dois presos, os policiais descobriram que B. já foi preso por furto, agressão, violência doméstica, desobediência a ordem judicial, uso e consumo de drogas e receptação.



A. já foi indiciado por tentativa de homicídio, uso e consumo de drogas e roubo. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia e Esmeraldas.