Botão de assédio leva à prisão de idoso por importunação sexual em ônibus

Um idoso de 73 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) suspeito de importunação sexual. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (4/8) na Estação São Gabriel.





De acordo com a vítima, o homem teria tocado de maneira insistente as próprias partes íntimas enquanto ocupava o assento ao lado dela. Sem que o homem percebesse, a mulher chegou a fazer um vídeo da situação.

A passageira, o acusado e algumas testemunhas foram encaminhados pelos agentes para a Delegacia de Crimes contra a Mulher, onde o caso está sendo registrado e investigado pela Polícia Civil.

Botão de assédio

O dispositivo se encontra ao lado do motorista e é acionado com o pedido da vítima. e. Após o botão ser acionado pelo motorista, a empresa consulta o GPS para saber a localização exata do veículo e aciona o COP-BH, que envia a viatura da Guarda Municipal ou da Polícia Militar mais próxima para interceptar o ônibus e conduzir os envolvidos à Delegacia de Mulheres. De acordo vom a Prefeitura de Belo Horizonte, esse processo tem ocorrido, em média, em 10 minutos.