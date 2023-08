Minas: Tráfego na BR-365 terá restrição nos próximos dois fins de semana

432

A restrição engloba veículos da categoria de grande porte entre os quais os tipos bitrens, treminhões e rodotrens (foto: DER-MG/Divulgação)

A rodovia BR-365 terá restrições de veículos pesados entre os municípios de Uberlândia e Patrocínio durante o período da festa de Nossa Senhora da Abadia, em Romaria, na região do Alto Paranaíba.





De acordo com uma portaria promulgada em 26 de julho de 2023 pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), a medida vale para os dois próximos fins de semana e também no dia 15/8, uma terça-feira, com os horários definidos.









Leia também: Empresários suspeitos de sonegar mais de R$ 100 milhões são alvos de ação O objetivo é oferecer mais segurança para os peregrinos que se deslocam para as festividades religiosas, por conta de que muitas pessoas fazem o trajeto a pé, de bicicleta ou a cavalo.

Se algum motorista for abordado fazendo deslocamentos com veículos impedidos de circular, o infrator ficará sujeito às penalidades no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como a perda de quatro pontos na carteira, multa e retenção do veículo até o término do horário de restrição.





Confira os dias e horários das restrições na BR-365:





4/8 - sexta-feira - das 16h até às 08h do dia 5/8 (sábado)

5/8 - sábado - das 16h até às 22h do dia 6/8 (domingo)

11/8 - sexta-feira - das 16h até às 08h do dia 12/8 (sábado)

12/8 - sábado - das 16h até às 22h do dia 13/8 (domingo)

15/8 - terça-feira - das 06h até às 22h

Rotas alternativas

O DER-MG orientou a utilização de rotas alternativas para os veículos que não estarão permitidos a trafegar pela BR-365. Para os que se deslocam de Uberlândia, o órgão sugeriu acessar a BR-452 (saída para Araxá) até o km 256, trevo de entroncamento com a BR-462, em seguida seguir sentido Perdizes e Patrocínio.





Já para que partem de Patrocínio, o trajeto sugerido é pela BR-462, sentido Perdizes, até o entroncamento com a BR-452, sentido Uberlândia. O órgão também ressaltou que vai distribuir folhetos de orientação para todos os usuários da via possam transitar de modo adequado às necessidades de cada um.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli