Mototaxista preso com encomenda de maconha no interior de Minas

Droga estava escondida na mochila do motociclista (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem, de 30 anos, foi preso nesse sábado (14) no bairro Grã Duquesa, em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar, o suspeito é mototaxista e havia buscado uma encomenda de barras de maconha.