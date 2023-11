PF apreende 30 Kg de maconha em cilindro hidráulico no Sul de Minas

432

Segundo a PF, as investigações continuam para determinar o destinatário final da droga (foto: Polícia Federal/Divulgação )

A Polícia Federal apreendeu 30 quilos de maconha com um adolescente de 17 anos nesta terça-feira (24/10), em Poços de Caldas, no Sul de Minas. De acordo com os policiais, a droga estava dentro de um cilindro hidráulico industrial com origem em Foz do Iguaçu, no Paraná.

A droga foi levada para a Delegacia da Polícia Federal em Varginha, e o adolescente, encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para medidas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Ele pode ficar internado por até três anos.

Ainda segundo a PF, as investigações continuam para determinar o destinatário final da droga.

O jovem tinha antecedentes de fatos análogos a crimes. A apreensão aconteceu por volta das 15h, quando ele recebeu o carregamento. O cilindro foi aberto no pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o auxílio de um maçarico.