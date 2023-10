MG: mulheres são presas com 29 kg de maconha em dois ônibus interestaduais

432

Uma das apreensões aconteceu no KM 413 da BR-365, em Patos de Minas (foto: PRF/Divulgação) Duas mulheres foram presas na madrugada desta quarta-feira (18/10) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao serem flagradas transportando maconha em dois ônibus interestaduais. Os veículos foram interceptados em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

Outros 15 quilos de maconha foram apreendidos no KM 413 da BR-365, em Patos de Minas, em um ônibus que saiu do estado de São Paulo. A localização da droga também aconteceu após uma das passageiras apresentar comportamento que destoava dos demais ocupantes do veículo.

Segundo a PRF, ela confessou que levava o entorpecente na mala, que estava guardada no bagageiro do ônibus. Os agentes apreenderam 19 tabletes da substância, que, segundo a mulher, seriam entregues em Vitória da Conquista, na Bahia.

Nas duas ocorrências, as mulheres receberam voz de prisão por tráfico de drogas.