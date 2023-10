Pedágio começa a ser cobrado nos trechos da BR-116 em cidades de Minas

432

A tarifa pode ser paga em dinheiro, cartão de qualquer bandeira e por aproximação, além das modalidades SBTrans, Visa Vale e TAG de pagamento automático (foto: Mauro Pimentel/AFP) A empresa responsável por trechos das BR-116, BR-456 e BR-493, a EcoRioMinas, vai passar a cobrar pedágio nas praças de Itaguaí, nos municípios de Leopoldina, Laranjal, São João do Manhuaçu, na Região da Zona da Mata, e Santa Bárbara do Leste, Inhapim e Engenheiro Caldas, na Região do Vale do Rio Doce. A taxa será cobrada a partir do dia 27 de outubro.





A tarifa pode ser paga em dinheiro, cartão de qualquer bandeira e por aproximação, além das modalidades SBTrans, Visa Vale e TAG de pagamento automático. O último método pode garantir um dos dois benefícios: o Desconto Básico de Tarifa (DBT) e o Desconto de Usuário Frequente (DUF).





O primeiro oferece 5% de desconto no valor da tarifa, e o segundo gera uma redução adicional e progressiva no valor da tarifa a partir da segunda passagem pela mesma praça, no mesmo sentido, realizada dentro do mês.





Valor das taxas nas praças de pedágio:

Itaguaí: R$ 10,10

R$ 10,10 Leopoldina: R$ 13,30

R$ 13,30 Laranjal: 11,80

11,80 São João do Manhuaçu : 8,90

: 8,90 Santa Bárbara do Leste: R$ 9,90

R$ 9,90 Inhapim: R$ 12,20

R$ 12,20 Engenheiro Caldas: R$ 9,80 *Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.