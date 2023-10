Belo Horizonte registra pancadas isoladas de chuva nesta quarta-feira

432

Pancadas devem ser de 20 a 30 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press) Durante a tarde desta quarta-feira (18/10), Belo Horizonte registrou pancadas isoladas de chuva, provocadas pelas áreas de instabilidade atmosféricas. A previsão é de que as chuvas continuem até as 8h desta quinta.





A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas de inundação e não circule por ruas sujeitas a alagamentos ou próximo a córregos e ribeirões em momentos de chuvas fortes, além de não se abrigar, nem estacionar, embaixo de árvores.





Ao se deparar com cabos elétricos rompidos, é preciso acionar a Companhia Elétrica de Minas Gerais (CEMIG), por meio do número 116, ou para a Defesa Civil, no número 199. Os órgãos também devem ser acionados em caso de rachaduras na parede, surgimentos de fendas ou depressões em terrenos.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.