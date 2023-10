Triângulo Mineiro recebe 8 novas praças de pedágio com tarifa de R$ 12,70

432

As praças do pedágio funcionam desde o dia 12 de outubro de maneira educativa e para informação dos usuários. (foto: EPR Triângulo / Divulgação) Oito novas praças de pedágio foram instaladas em rodovias estaduais e federais do Triângulo Mineiro. Desde o dia 12 de outubro, os locais funcionam em formato de preparação e divulgação, período chamado de operação assistida para informações aos usuários. A previsão é de que a partir do dia 22 deste mês uma tarifa de R$ 12,70 seja cobrada dos motoristas que trafegarem na região.









Confira abaixo onde as praças de pedágio foram instaladas:





Praça de pedágio 01 (PP01) | MGC-452 – Km 186,4 – Uberaba

Praça de pedágio 02 (PP02) | BR-452 – Km 260,30 – Perdizes

Praça de pedágio 03 (PP03) | BR-365 – Km 515,25 – Monte Carmelo

Praça de pedágio 04 (PP04) | BR-365 – Km 589,10 – Indianópolis

Praça de pedágio 05 (PP05) | MGC-462 – Km 34,15 – Patrocínio

Praça de pedágio 06 (PP06) | LMG-798 – Km 6,80 – Nova Ponte

Praça de pedágio 07 (PP07) | MG-190 – Km 75,50 – Nova Ponte

Praça de pedágio 08 (PP08) | MG-427 – Km 15 – Água Comprida

Vai ter desconto?





De acordo com a EPR Triângulo, o Desconto de Usuário Frequente (DUF) será aplicado para os motoristas que passam regularmente pelo local. O mecanismo de descontos progressivos será disponibilizado para condutores de veículos leves que tiverem tags de cobrança automática instaladas no automóvel.





A empresa explica que, na primeira passagem pelo pedágio, o valor integral da tarifa será cobrado e, a partir da segunda passagem pela mesma praça e no mesmo sentido, o desconto será aplicado. O abatimento do valor da tarifa é realizado até a 30ª passagem, no intervalo de um mês. No período subsequente, o ciclo de descontos retorna do início.





Outros serviços





Além do início da cobrança nas praças de pedágio, a partir do dia 22 de outubro os motoristas que trafegam pelo conjunto de rodovias do Triângulo passarão a contar com seis novas bases de serviços operacionais para atendimento pré-hospitalar, socorro mecânico e outros serviços.





As estações funcionarão 24 horas por dia e contarão com seis ambulâncias, sete guinchos, sete viaturas de inspeção, três veículos de combate a incêndio, veículo para resgate de animais, além de um centro de controle operacional.





O diretor-executivo da EPR, Marcelo Bevilaqua, explica que a equipe do centro de controle operacional (CCO) será responsável por acionar os recursos para suporte em emergências e atendimento médico ou socorro mecânico. "(A equipe) também irá abastecer os canais de comunicação com os usuários, para que possam acompanhar as condições de trânsito nas rodovias”, afirmou.





Além das bases de serviços operacionais, a concessionária disponibilizará sinal de 4G em toda extensão das nove rodovias que fazem parte da concessão.





Confira quais são as rodovías da concessão:





BR-452 – Entre os cruzamentos com a MG-190 (Nova Ponte) e a BR-262 (Araxá)

MGC-452 – Entre os cruzamentos com a BR-365 (B), em Uberlândia, e a MG-190 (Nova Ponte)

MGC-462 – Entre os cruzamentos com a BR-365 (Patrocínio) e a BR-452 (A). Recomeça no cruzamento com a BR-452 (B) e termina no cruzamento com a BR-262 (Perdizes)

LMG-782 – Entre os cruzamentos com a BR-365 (Monte Carmelo) e com a MG-190 (Iraí de Minas)

LMG-798 – Entre o cruzamento com a MG-190 (Nova Ponte) até Uberaba

LMG-812 – Entre os cruzamentos com a MG-190 (Nova Ponte) e a BR-452, ainda em Nova Ponte

MG-190 – Entre os cruzamentos com a BR-365 (Romaria) e a LMG 798 (Nova Ponte). O trecho de 2 km referente à Barragem da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte não compõe o Sistema Rodoviário

MG-427 – Entre os cruzamentos com a BR-050/BR-262, em Uberaba, e a BR-364 (Planura)

BR-365 – Entre os cruzamentos com a CMG-462 (Patrocínio) e o Anel Viário de Uberlândia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa