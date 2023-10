Traficantes fogem e deixam namoradas adolescentes para trás

Cocaína, maconha e crack foram apreendidos junto com dinheiro e celulares (foto: PMMG)

Drogas, dinheiro, celulares, balança de precisão. Este é o material apreendido numa ação da Polícia Militar, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nesse domingo (22/10), e que resultou na apreensão de duas menores, de 15 e 17 anos, donas de tudo.

Uma guarnição fazia o patrulhamento de ruas do Bairro Elvamar, quando receberam a informação de que quatro pessoas estariam traficando drogas, numa casa, da Rua Altino Marques. E ainda, que o grupo de traficantes era chefiado por uma mulher.Os policiais foram para as proximidades da referida residência e observando, descobriram como funcionava o tráfico no local. Segundo o relatório dos policiais, o usuário colocava dinheiro referente às drogas, por debaixo da porta, e a droga era arremessada pela janela do segundo andar da casa, para a rua. Os usuários foram abordados, e com eles, encontradas pedras de crack.

A partir dessa prova, os policiais puderam invadir a casa. O imóvel, no entanto, era fortificado, com trancas e travas, em portas e janelas. Foi preciso o auxílio do Corpo de Bombeiros, para que os policiais conseguissem entrar.Quando os militares entraram na residência, não encontraram os traficantes, que tinham fugido depois de serrar uma grade. Eles passaram pela janela do banheiro e ganharam a laje de uma casa vizinha.As duas adolescentes ficaram para trás, pois não conseguiram pular o muro para alcançar a casa vizinha, sendo assim, deixadas pelos traficantes. Elas confessaram serem namoradas dos traficantes.Na casa, além de crack, foi encontrada cocaína, maconha, além de dinheiro e munição. As menores foram levadas para a Delegacia de Plantão, juntamente com as mães e uma conselheira tutelar.