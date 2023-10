Homem coloca fogo na própria casa após briga com a esposa em BH

432

Incêndio aconteceu no bairro Caiçara, em Belo Horizonte (foto: Reprodução/Google Maps) Um homem, de 25 anos, é suspeito de colocar fogo na própria residência no bairro Caiçara, região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (23).





Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz teria brigado com a companheira. Ela saiu da casa junto do filho do casal, de quatro anos. Insatisfeito, o homem colocou fogo em um cômodo do imóvel.





A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Ao chegarem ao local, encontraram o homem muito nervoso, dentro do quarto que estava em chamas e gritando “quero morrer”. Os policiais precisaram arrombar a porta e utilizaram um taser para conseguir controlá-lo e retiraram ele de dentro da casa.

A equipe dos bombeiros controlou o incêndio, que destruiu o cômodo da residência.





Aos militares, o rapaz confirmou que brigou com a esposa e que, com medo que ela se separasse, ateou fogo na casa. Ele também contou que havia feito uso de cocaína antes da confusão.





O homem foi levado ao hospital Odilon Behrens para atendimento e o estado de saúde não foi atualizado. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher e o filho do casal não foram localizados.