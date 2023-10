Vídeo: suspeito de furto a casas na Região da Pampulha é baleado pela PM

432

Um homem suspeito de cometer furtos a residências na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, foi baleado pela Polícia Militar, na tarde deste domingo (22/10). Ele foi socorrido e levado para o Hospital Odilon Behrens.





Em vídeos compartilhados em grupos de Whatsapp por moradores da região é possível ver viaturas da PM e um homem deitado na rua com as mãos nas costas. Segundo informações compartilhadas nesses grupos, as imagens seriam de uma perseguição que teve início no Bairro Bandeirantes, quando a polícia teria visto os bandidos tentando arrombar uma casa na Rua Capri.

Policias cercam suspeito, que está deitado no asfalto com as mãos nas costas (foto: Reprodução/redes sociais )





Os suspeitos não teriam acatado a ordem da PM de parar e fugido em direção à Avenida Fleming. Ainda de acordo com os moradores, tiros foram disparados. Eles também reclamam da ação dos bandidos que arrombavam residências para furtar objetos. Para fugir do local, um Volkswagen T-Cross era usado pelos suspeitos.