Jovem preso na última semana é morto a tiros em Betim

Crime aconteceu no bairro Jardim Teresópolis, em Beitm (foto: Reprodução/Google Maps) Um homem, de 23 anos, foi morto na noite deste domingo (22) no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi abordada por dois homens em uma moto, que efetuaram os disparos. Os militares foram acionados após vizinhos ouvirem os barulhos e chegaram no local com a vítima já sem vida. Ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo calibre 380. Testemunhas que não quiseram se identificar passaram informações sobre os suspeitos do crime para os policiais.





De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz tinha várias passagens criminais e havia sido preso na última segunda-feira (16) por tráfico de drogas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado. A perícia da Polícia Civil encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML). Ninguém foi preso.