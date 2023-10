Cosplays tomam conta de shopping de BH

432

Com muita criatividade, os mineiros deram um show no Nerd Experience (foto: Melissa Souza / EM / DA Press)

Batman, Homem-Aranha, Mônica, Chapeleiro Maluco e Jack Sparrow reunidos em um só lugar. Foi assim o Nerd Experience, evento dedicado à cultura nerd que existe desde 2019 e chegou à sua 10ª edição neste final de semana. No Minas Shopping, região Nordeste de Belo Horizonte. Neste domingo, apesar da presença do youtuber Enaldinho, que tem mais de 33 milhões de seguidores nas redes sociais, ter atraído uma multidão, a atração principal foi do público que não poupou esforços para montar os personagens de animes, séries, filmes e até da cultura japonesa. Até mesmo o calorão não desanimou quem passou meses se dedicando à fantasia.

Os cosplayers são aquelas pessoas que se fantasiam de maneira correta e detalhista de um determinado personagem. É uma verdadeira arte, que começou nos Estados Unidos na década de 1970 e se tornou uma febre em eventos e convenções de todas as partes do mundo - especialmente com o público nerd.

O pequeno Enzo Guimarães, de apenas 9 anos, se vestiu como um dos 12 cavaleiros de ouro do anime ' Os cavaleiros do zodíaco '. Toda a fantasia do garoto foi feita pela mãe, em um trabalho que levou mais de três meses para ficar perfeito. Mas ele confessa que, apesar de ter sido sua a ideia de se vestir como o personagem, é a mãe quem assiste ao desenho. Mesmo assim, ele amou a experiência. "O cosplay é muito legal porque permite conhecer a cultura de novos países", disse.

Já Lavínia Cristina, também de 9 anos, usou itens que já tinha para compor seu look como a Dona da Rua do Limoeiro. "Tem uns três anos que eu gosto da Mônica e eu já tinha o Sansão desde 2021", contou. E a ideia de viver a personagem de Maurício de Sousa foi dela. "Eu já tinha a roupa. E quando teve o Nerd Experience, eu quis vir assim", relatou.

Amor nerd

Quem também estava presente era o casal Poliana Patrocíno e Juliano Shin, de 25 e 40 anos, que se vestiram de Rapunzel e Flynn Rider, do filme 'Enrolados', da Disney. Os dois são namorados há um ano e meio e a história de amor dos dois tem a cultura nerd como pano de fundo. Eles se viram pela primeira vez em outro evento do tipo e, há um ano, se prepararam para se vestir comjo o casal do desenho. "A gente comprou as roupas, ela fez a peruca e nós preparamos uma apresentação inspirada em uma cena do filme. Foi quase 1 ano ensaiando para tudo ficar perfeito hoje", contou o namorado.

Já Julia Martins, de 27 anos, contou com uma ajuda especial para uma amiga para dar vida a Jessica Drew. Isso porque a Mulher-Aranha, que aparece em 'Homem-Aranha através do Aranhaverso', está grávida. "Eu fiz um molde de gesso da barriga de uma amiga, que está grávida de verdade, e fiz essa aqui", contou, apontando para si mesma.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli