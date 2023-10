Polícia apreende pedaços de madeira em carro com torcedores do Cruzeiro

432

Os pedaços de madeira apreendidos pela PM em carro com torcedores do Cruzeiro (foto: PMMG/Divulgação )

Três pedaços de madeira de cerca de um metro cada foram apreendidos pela Polícia Militar em um veículo com torcedores do Cruzeiro, na tarde deste domingo (22/10), na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Bairro Califórnia, Região Noroeste de BH.





De acordo com informações da PM, os seis torcedores foram conduzidos para a Central de Flagrantes, no Barreiro. Eles seriam da Máfia Azul, torcida organizada do time celeste.





Neste domingo, acontece o clássico entre Atlético e Cruzeiro, pela 28a rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, no Bairro Califórnia.