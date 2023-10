Domingo em BH e Minas será de calor e céu nublado

432

Domingo amanheceu nublado em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)



Segundo a Defesa Civil, a expectativa é de que a temperatura máxima na capital mineira seja de 28ºC. A mínima nessa madrugada foi de 17ºC, registrada na Estação do Cercadinho. O domingo (22) em Belo Horizonte será de céu nublado, mas com muito calor. A umidade relativa do ar deve girar os 40% durante a tarde.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no resto do estado, o céu também ficará parcialmente nublado, com grande possibilidade de chuva isolada nas regiões Noroeste, Norte e Jequitinhonha. Na Zona da Mata, Mucuri, Vale do Rio Doce e no Centro do estado, o dia vai ficar nublado.





A temperatura mínima no estado foi de 12ºC na região Sul. Já os termômetros da região Norte podem girar em torno dos 38ºC.