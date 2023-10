Multivacinação prossegue em 152 pontos de BH na 2ª

432

Carla Marques e a filha Manoela chegaram cedo ao Centro de Saúde: "É uma campanha superimportante", disse a mãe (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





Moradores de Belo Horizonte acordaram cedo ontem para aproveitar o primeiro dia da campanha de multivacinação, que teve início nacionalmente ontem e mobilizou 15 centros de saúde da capital mineira. A partir de segunda-feira, a campanha prossegue, com oferta dos imunizantes nos 152 centros de saúde das nove regionais de BH. O objetivo da ação – que é nacional e inclui esforços do governo federal, responsável por fornecer os imunizantes; dos estados, que os distribuem às prefeituras; e dos municípios, coordenadores da aplicação na população – é aumentar a proteção de crianças e adolescentes de até 15 anos contra uma série de doenças preveníveis com as vacinas.





A campanha vai até 4 de novembro e estão disponíveis diversas vacinas, como para o rotavírus, hepatite B, pentavalente, pólio, febre amarela, hepatite A, HPV, tríplice viral, dupla adulto, tríplice bacteriana adulto e gripe. Já as doses do imunizante BCG serão ofertadas exclusivamente nos centros de saúde de referência. Além disso, também há doses monovalentes da vacina contra a COVID-19 para o público de 6 meses a 14 anos completos e a bivalentes para os adolescentes entre 12 e 14 anos que tenham alguma comorbidade.





No estado, a partida oficial para a campanha foi dada pelo secretário de Estado de Saúde (SES-MG), Fábio Baccheretti, que participou da vacinação na Unidade Básica de Saúde (UBS) Cristais, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). “Precisamos lembrar a toda a população a importância da vacinação, de deixar o cartão em dia. Estamos adotando diferentes estratégias para termos os melhores resultados da nossa história (...). “O câncer de colo de útero é um dos que mais matam mulheres no mundo e a principal forma de evitá-lo é vacinando meninos e meninas contra o HPV. Também não podemos deixar que doenças já erradicadas, como a poliomielite, voltem. Por isso, precisamos garantir a vacinação de nossas crianças e adolescentes”, alertou o secretário.





Em Belo Horizonte, Carla Marques aproveitou a manhã de ontem para levar a pequena Manoela, de 5 anos, para se vacinar no Centro de Saúde do Bairro Pompeia, na Região Leste da capital. Ela tomou a terceira dose de imunizante para a COVID-19 e destacou a importância da campanha. “É uma campanha superimportante, acho que os pais deveriam aproveitar para levar as crianças. Se a gente cuida, se previne, evita uma série de problemas”, disse.





As doses estão sendo aplicadas de acordo com a avaliação da situação vacinal de cada criança e adolescente. A Prefeitura de Belo Horizonte destaca que é fundamental que os pais ou responsáveis legais levem a caderneta de vacinação para a conferência e atualização.





A partir de hoje as vacinas contempladas na campanha estarão disponíveis em todos os 152 centros de saúde da capital, considerando a rotina de aplicação e o horário de funcionamento de cada uma das unidades. A Prefeitura também vai disponibilizar um ponto extra de vacinação durante a semana. A Carreta de Inclusão Digital vai oferecer as doses das vacinas entre os dias 25 e 1º de novembro, das 10h às 18h30, na Avenida Senador Levindo Coelho, 2.280 no Vale do Jatobá, na Região do Barreiro.









PANORAMA DO ESTADO





Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o estado atingiu a meta de cobertura da vacina BCG, que é de 90%, em 2022 (95,64%), em crianças de até 2 anos, e no ano de 2023, de janeiro a março (93,41%). Já as demais vacinas, como poliomielite, febre-amarela e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), não atingiram a meta de cobertura vacinal (95%) nos últimos anos.





De acordo o secretário Baccheretti, houve uma queda histórica da cobertura vacinal no estado, desde 2015, que piorou durante o momento da pandemia. “Para recuperarmos nossa cobertura vacinal, estamos investindo não só na vacinação nos postos de saúde como na imunização extramuros, levando para as escolas, e nas unidades itinerantes, como o vacimóvel”, destacou.





O governo de Minas está investindo mais de R$ 260 milhões em ações de imunização extramuros no estado, lembrou o secretário.





“Cardápio” de imunizantes





As vacinas do calendário das crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias são: BCG, hepatite B, penta, poliomielite inativada , poliomielite oral, rotavírus, pneumocócica 10-valente, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, DTP, hepatite A e varicela. Já as vacinas do calendário das crianças a partir dos 7 anos de idade e dos adolescentes são: hepatite B, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola – SCR), difteria e tétano adulto, dTpa (tríplice bacteriana), meningocócica ACWY (conjugada), HPV quadrivalente e varicela.