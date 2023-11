BH: semana terá temperatura e umidade altas

A previsão para o restante da semana é de queda gradativa na temperatura.

Na quinta (26/10), a temperatura máxima deve ser de 30°C, diminuindo para 28°C na sexta (27/10).De acordo com o meteorologista do INMET Claudemir Azevedo, a chuva pode chegar a BH por meio de uma “frente fria, que vai avançar pelo Sudeste do país”.

A intensidade da chuva, conforme Claudemir, “a princípio, deve ser moderada". Ao longo dos dias, a previsão pode mudar, com chuvas mais intensas. De início, não há previsão de quantidade intensa de chuva, granizo ou algum fenômeno fora do comum. “A situação é característica da estação da primavera”, explica o meteorologista.

Belo Horizonte amanheceu com céu aberto e muito calor nesta segunda-feira (23/10). Com ventos fracos, a capital registrou temperatura máxima de 32,4°C na Estação Pampulha, de acordo com o INMET.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata