Conta de água em Uberlândia sofre aumento de 22,5%

Revisões tarifárias como essa acontecem a cada quatro anos e o aumento foi publicado em setembro de 2023 no Diário Oficial do Município, com previsão de cobrança em 30 dias, o que aconteceu nesta semana. Desde 2019 não havia uma revisão do tipo, quando o índice de aumento foi de 15%. O índice busca recuperar perdas durante a pandemia e também garantir investimentos até 2026 por parte do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae).