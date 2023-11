Sargento da PM morre em acidente na BR-356

432

Sargento Cardoso dirigia o HB20 que foi abalroado por BMW que passou para a contramão (foto: Redes sociais)

Um acidente, na BR-356, próximo a Itabirito, na região central do estado, entre uma BMW e um HB20, resultou na morte de um sargento da Polícia Militar, Agnaldo Cardoso de Souza. A batida é investigada pela Polícia Civil, que suspeita que o motorista que se apresentou, um advogado, não seria o responsável, mas sim, um irmão, que é dentista.

O acidente ocorreu no último sábado (21/10). O sargento Cardoso estava no HB20, que foi colidido, de frente, pela BMW. Ele sofreu ferimentos graves e foi levado, ainda com vida, para a UPA de Itabirito, onde veio a falecer.

Parentes e amigos da vítima, que estavam na UPA, ficaram revoltados, pois a informação era de que o acidente tinha sido provocado pela BMW, que passou para a contramão e atingiu o HB20 em cheio.

O motorista da BMW fugiu do local. Um pouco mais tarde, um advogado, Michel Nonaka, se apresentou à polícia, dizendo ser o motorista do carro. No entanto, testemunhas afirmaram que o veículo era dirigido pelo irmão deste. Os dois acabaram presos.