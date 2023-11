Quadrilha que roubou casal de idosos é presa em Almenara

432

Os quatro integrantes da quadrilha de assaltantes estão presos em Almenara (foto: PCMG)

Uma mulher, de 37 anos, e três homens, de 21, 31 e 45 anos, foram indiciados, pela Polícia Civil de Almenara, no nordeste do estado, nesta segunda-feira (23/10), por roubo cometido contra um casal de idosos, de 85 e 87 anos.

O crime ocorreu no último dia 15, quando duas pessoas invadiram a residência dos idosos, que foram rendidos com violência e ameaças de morte. Depois de roubar joias e dinheiro, os ladrões trancaram as vítimas num quarto, fugindo em seguida.

Os suspeitos foram presos pela Polícia Militar, sendo levados à delegacia, onde foram autuados em flagrante. Segundo o delegado Fernando Varella, foi possível apurar com precisão a dinâmica, a motivação e as circunstâncias do crime.

“Os elementos indicam que a prática de tal delito foi para arrecadação de valores para pagamento de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas”, afirma o delegado. Os suspeitos estão presos preventivamente.