Casal de idosos é feito refém durante roubo a residência em Itajubá

PM apreendeu armas de fogo, além de diversos objetos roubados pelo bando de criminosos (foto: Reprodução Polícia Militar)





O idoso, de 67 anos, contou aos policiais que escutou um barulho no lado de fora da casa, e, ao sair para verificar o que era, foi atingido por empurrão e socos na cabeça, sendo imobilizado no chão por outro indivíduo. Em seguida, um terceiro autor teria aparecido com uma arma de fogo anunciando o assalto, e perguntando onde estava o dinheiro.





Criminosos são presos

A PM localizou o carro em São Lourenço. Os crimnossos tentaram fugir em alta velocidade. Durante cerco e bloqueio, foi realizada a abordagem. Os dois homens que estavam no veículo tentaram reagir, mas foram contidos pelos policiais. O motorista confirmou aos militares participação no roubo, e repassou a informação de que três comparsas estariam envolvidos no crime.





A polícia abordou o outro homem, que informou que o veículo Renault Duster estaria escondido em uma residência. O veículo foi localizado em posse de uma mulher, que foi presa em flagrante por receptação, e o veículo foi removido para o pátio credenciado.





Já em Carmo de Minas, outro homem foi preso. Na casa dele foram localizados dois simulacros de armas de fogo e as roupas que ele usou durante o crime. O criminoso informou aos policiais o local onde estavam as armas de fogo e demais objetos roubados.





Durante a operação, a PM apreendeu oito armas de fogo, três simulacros, além de diversos objetos produtos do crime de roubo. Os envolvidos presos e o material apreendido e recuperado foram apresentados levados para a Delegacia de Polícia.

(Gabriella Starneck/Especial para o EM)

prendeu cinco suspeitos dena zona rural de, no Sul de Minas. Na segunda-feira (19), os criminosos fizeram doise levaram o carro e outros pertences das vítimas. Durante buscas pelos autores, a PM recuperou o material que havia sido roubado e também apreendeu armas de fogo.