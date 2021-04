Polo Astronômico de Bueno Brandão deve ser inaugurado em 2023

O planetário do Observatório de Bueno Brandão será construído na segunda etapa das obras (foto: Reprodução/Prefeitura de Bueno Brandão)

Amantes da astronomia em breve poderão contar com um Polo Astronômico no Pico da Serrinha, em Bueno Brandão, no Sul de Minas. A primeira etapa do projeto foi concluída no início de abril, com a construção da lanchonete, casa do caseiro e prédio com telhado móvel para observação de corpos celestes, como estrelas e planetas.

Segundo o prefeito de Bueno Brandão, Silvio Felix (PSD), essa primeira fase do projeto contou com recursos do Ministério do Turismo, no valor R$ 488.008,83. Agora, a prefeitura aguarda a liberação de mais recursos para construção do planetário e finalização do observatório.

"Já o planetário, prédio onde teremos equipamentos maiores de observação, será construído nessa segunda etapa. Nós temos um grande parceiro/amigo, deputado federal Bilac Pinto, buscando recursos junto ao Ministério do Turismo para que nós possamos conseguir R$ 1 milhão – que é o valor para construir o prédio maior do planetário. A expectativa é que a conclusão da obra seja no final de 2022 e inauguração em 2023", afirma o prefeito.

Silvio Felix explica que, após a conclusão das obras, o observatório será objeto de uma parceira público-privada (PPP). A ideia é que uma empresa parceira entre com todo o equipamento necessário para observação e administre o local para recepção do público.

Observatório será aberto a visitação

Para astrônomos da Universidade de São Paulo (USP), o “céu” do Pico da Serrinha é um dos melhores da América do Sul para observação. E a boa notícia é que, segundo o prefeito, o Polo Astronômico de Bueno Brandão será um dos primeiros de Minas Gerais aberto a visitação e observação pública e turística.

“Sem dúvida que o Polo Astronômico será mais um grande atrativo turístico de Bueno Brandão, visto que nós já temos as cachoeiras, os mirantes, os picos, a gastronomia e os eventos – que são grandes atrativos. E o Polo Astronômico, com certeza, vai somar para que Bueno Brandão possa atrair estudiosos e curiosos no que se refere à astronomia”, ressalta Silvio Felix.

(Gabriella Starneck/Especial para o EM)