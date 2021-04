Volta às aulas em BH: professores pedem prioridade na vacinação

Reabertura das escolas infantis foi anunciada na tarde desta segunda-feira pela Prefeitura de BH (foto: Pixabay/Reprodução) Belo Horizonte, os professores e funcionários de escolas estão preocupados com a possibilidade de infecções por COVID-9 durante a recepção das crianças.



Na tarde desta segunda-feira (19/4), Com o anúncio da volta às aulas emos professores e funcionários de escolas estão preocupados com a possibilidade dedurante a recepção das crianças.Na tarde desta segunda-feira (19/4), o secretário municipal de Planejamento e Orçamento, André Reis, anunciou que crianças de até 5 anos e 8 meses podem retornar às escolas a partir da próxima segunda-feira (26/04).









Em conversa com o Estado de Minas, uma das diretoras do Sindpro Antonieta Shirlene Mateus explicou as razões de os professores não apoiarem a reabertura de escolas neste momento.





“O sindicato defende a vacinação para toda a população, incluindo os professores. Nós não somos contra a volta das aulas, somos a favor da vacinação dos profissionais. Mas também sabemos os problemas que envolvem a vacinação no Brasil neste momento”, lamenta a professora.





Segundo Antonieta, o Sindpros não concorda com a decisão da Prefeitura de BH porque a volta às aulas para escolas infantis significa a “exposição de professores”, já que os profissionais precisam transitar pela cidade e pegar transportes públicos.



“Além do contato com as crianças e familiares, o que já pode ser considerado uma pequena aglomeração e tudo que nós não precisamos agora é de aglomeração”, diz.





Questionada sobre a fala do secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, de que que não vai fazer professores "furarem a fila" do Ministério da Saúde, em referência ao Plano Nacional de Imunização (PNI), Antonieta disse que concorda com o secretário quando se diz em priorizar pessoas de mais idade.









Leia: “É claro que a prioridade da vacinação são os mais velhos. Mas caso a imunização dos profissionais não afete essa linha, porque os professores não podem ser vacinados? É claro que a nossa prioridade é a educação, mas também precisamos colocar à frente a nossa vida”, explica.Leia: Escolas particulares de BH aprovam volta às aulas na semana que vem





Coletiva





Na tarde desta segunda-feira, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), convocou uma coletiva para anunciar a reabertura da cidade.