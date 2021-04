Ouro Preto: homenagem ao Dia de Tiradentes será simbólica e sem público

Homenagem do 21 de Abril, quando Ouro Preto simbolicamente se torna a capital do estado, vai seguir as mesmas restrições do ano anterior devido às medidas de prevenção à COVID-19 (foto: Arquivo Pessoal)

As homenagens ao Dia de Tiradentes, em Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, vão começar nesta terça-feira (20/04), com a iluminação em verde do Museu da Inconfidência e do monumento a Tiradentes, em referência aos profissionais de saúde de todo o estado que estão na linha de frente no combate à COVID-19. Só na área da enfermagem 42 profissionais morreram pela doença na cidade.









O ato simbólico na Praça Tiradentes terá início às 7h e será sem a presença de autoridades e de público, sendo conduzida por militares do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar de Minas Gerais.





A cerimônia simples em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, mártir que lutou e disseminou o ideal de tornar o Brasil independente, contará com colocação de uma coroa de flores no monumento a Tiradentes, toque de silêncio executado por corneteiro da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar, além da chegada do fogo simbólico e o acendimento da Pira da Liberdade, na Praça Tiradentes.





Maior honraria





A tradicional solenidade de entrega da Medalha da Inconfidência – a maior honraria concedida pelo governo do estados em homenagem a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil – não vai acontecer, assim como em 2020.





Criada em 1952 pelo governador Juscelino Kubitscheck, a Medalha da Inconfidência possui quatro designações: Grande Colar, Grande Medalha, Medalha de Honra e Medalha da Inconfidência.





Em 2019, o governador Romeu Zema (Novo), homenageou com o Grande Colar o presidente Jair Bolsonaro, que não compareceu, pois tinha compromissos familiares. O governador do Rio de Janeiro, afastado em agosto de 2020, Wilson José Witzel (PSC), também foi indicado à Grande Medalha e não compareceu à cerimônia.



Em 2018, o ex-governador Fernando Pimentel (PT) fez a homenagem à Marielle Franco ao motorista Anderson Gomes e ao argentino prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel.